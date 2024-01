Rätselraten um Geldpolitik drückt Börsen

Lesezeit: 2 min

Experten erwarten eine geldpolitische Lockerung im laufenden Jahr, der genaue Zeitpunkt und das Ausmaß bleiben jedoch ungewiss.

Wachsende Zweifel über den Fahrplan für Zinssenkungen großer Notenbanken haben die Börsen am Dienstag ins Minus gedrückt. Der Dax gab 0,4 Prozent auf 16.564 Punkte nach. Der EuroStoxx50 verlor 0,3 Prozent auf 4442 Zähler. Die Anleger machten sich laut Analysten zunehmend Sorgen um den Zeitpunkt und das Ausmaß der Zinssenkungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB). "Die Zinssätze dürften dieses Jahr wahrscheinlich in der Tat gesenkt werden, aber nicht so früh, wie es der Markt aktuell einpreist", sagte Guy Miller, Chefstratege beim Finanzdienstleister Zurich Insurance.

Grund sei die voraussichtliche Entwicklung der Inflation, die die Notenbanken mit erhöhten Zinsen bekämpfen. Die Teuerungsrate werde sich im Laufe des Jahres zwar in der Tat den Zielwerten der Fed und der EZB annähern, sagte Miller. Es sei allerdings mit einem schwierigen Weg nach unten mit möglichen Rücksetzern und verfehlten Prognosen zu rechnen.

Gut 70 Prozent der Marktteilnehmer gehen derzeit von einer ersten Zinssenkung der Fed bei ihrer Sitzung im März aus. Fallende Zinsen bei den weiteren Entscheiden gelten als ausgemacht.

DOLLAR FESTER - EURO GIBT NACH

Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau sagte in Davos, es sei noch zu früh, den Sieg über die Inflation zu verkünden. Die Teuerungsrate im Euro-Raum lag im Dezember bei 2,9 Prozent. Die EZB strebt mittelfristig einen Wert von zwei Prozent an. Nun warteten Börsianer mit Spannung auf eine Rede von Fed-Direktor Christopher Waller um 17.00 Uhr (MEZ). "Wir erinnern uns, dass Waller dafür verantwortlich war, die Rally der US-Aktien einzuleiten, als er einen definierten Pfad vorgab, auf dem die Fed ihre Geldpolitik lockern könnte", sagte Chris Weston, Analyst bei Pepperstone.

Die Wetten auf ein länger anhaltendes hohes Zinsniveau stützten die Weltleitwährung. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg um 0,8 Prozent auf 103,259 Punkte. Auch die Furcht vor weiteren Angriffen auf Schiffe im Roten Meer mache Anleger risikoscheu, sagte Charu Chanana, Währungsstratege bei Saxo. "Da die Störungen im Roten Meer eskalieren, dürfte auch eine gewisse Nachfrage nach sicheren Häfen im Spiel sein."

Der Euro gab im Gegenzug 0,7 Prozent auf 1,0878 Dollar nach. Die düsteren Aussichten für die deutsche Wirtschaft, die im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent geschrumpft ist, belaste den Euro zusätzlich, sagte Jane Foley, Strategin bei der Rabobank. "Angesichts der bevorstehenden Haushaltskürzungen sieht es für die deutsche Wirtschaft im Hinblick auf das Wachstum im kommenden Jahr nicht gut aus."

BANKEN UNTER DRUCK

Bei den Einzelwerten schwächelten Banken, da Analysten auf die unsicheren Zinsaussichten hinwiesen. Die Experten von JPMorgan senkten wegen der erwarteten Zinssenkungen die Gewinnschätzungen für 2025 und 2026. Die Titel der Commerzbank gaben gut vier Prozent nach und waren damit Schlusslicht im Dax. Zu Wochenbeginn hatte noch ein Medienbericht die Aktie angetrieben, demzufolge die Deutsche Bank die Möglichkeit eines Übernahmedeals mit der Commerzbank und ihrer niederländischen Rivalin ABN Amro durchgespielt habe.

Hugo Boss-Aktien rauschten um knapp elf Prozent nach unten, weil Anleger bei dem Damen- und Herrenausstatter mit einem höheren Gewinn gerechnet hatten.