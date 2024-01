Kommt die Rezession oder nicht? Mit Qualitätsaktien ist es Anlegern egal

Lesezeit: 1 min

Eine Mehrheit von 79 Prozent der Anleger geht davon aus, dass die Weltwirtschaft 2024 entweder eine „weiche“ oder „gar keine“ Landung erleben wird. So ist das Ergebnis einer Umfrage der Bank of America. Das ist der höchste Wert seit neun Monaten. Rutscht die Weltwirtschaft tatsächlich in die Rezession, dann können Sie mit Qualitätsaktien Ihr Kapital schützen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten vorbehalten.

Die Plastiken von Bulle und Bär, Symbole für Optimismus und Pessimismus an der Börse, stehen vor der Deutschen Börse in Frankfurt am Main (Foto: dpa) Foto: Frank Rumpenhorst

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Qualitätsaktien vor Kapitalverlust schützen können

Chancen und Risiken eines Aktieninvestments

Wie Sie in Qualitätsaktien investieren article:full_access

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.