Silberpreis erreicht Jahreshoch und überschreitet die 30-Dollar-Marke

Der Silberpreis steigt im Zuge der Goldpreis-Rekorde stark an und erreicht ein neues Jahreshoch. Welche Faktoren treiben diesen Anstieg an, und wie nachhaltig ist der Aufschwung?

Der Silberpreis nähert sich rasant alten Rekorden. Silber, das normalerweise dem Gold etwas hinterherhinkt, erreichte am 21. Mai den höchsten Stand seit über zehn Jahren. Mitgerissen von der Edelmetall-Hausse und den Goldpreis-Rekorden überschritt Silber zwischenzeitlich 32 Dollar je Feinunze. Der aktuelle Silberpreis (Stand: 23. Mai mittags) liegt bei 30,60 Dollar, was 28,18 Euro entspricht.

In den letzten 12 Monaten stieg der Silberpreis um rund 36 Prozent, deutlich stärker als der Goldpreis mit 22,5 Prozent. Seit Jahresbeginn verzeichnet Silber ein Plus von 34 Prozent, hauptsächlich aufgrund der explosiven Preisanstiege seit März, was es zu einem der profitabelsten Rohstoffe des bisherigen Jahres macht.

Abgesehen vom Bullenmarkt der Edelmetalle: Welche weiteren Gründe gibt es für diesen plötzlichen Aufschwung beim Gold des kleinen Mannes?Wenn Sie wissen wollen, warum China eine entscheidende Rolle für den Silberpreis spielt und was deutsche Anleger beim Silberkauf beachten müssen, lesen Sie den vollständigen Artikel hier.