Hausratversicherungen – absolut notwendig oder überflüssig?

Hausratversicherungen - braucht man das oder kann das weg? Ein kleiner Überblick.

Für viele sind Versicherungen ein einziger Graus. Sie kosten oftmals nicht nur viel Zeit und Nerven, um sämtliche Vertragsbedingungen halbwegs umrissen zu haben, sondern sind in vielen Fällen zudem nicht sonderlich wirksam, gleichwohl die Anbieter gerne das komplette Gegenteil behaupten. Eine Art von Versicherung hat für den Großteil der Bundesbürger jedoch ihre Daseinsberechtigung. Die Rede ist von der sogenannten Hausratversicherung. Aber braucht man diese wirklich oder entstehen durch sie lediglich weitere, unnötige Kosten?

Das Wichtigste auf einen Blick

Wer eine Versicherung abschließt, will im Regelfall natürlich wissen, wofür er eigentlich zahlt. Bei einer Hausratversicherung ist diese Frage relativ einfach zu beantworten, auch wenn sich die spezifischen Vertragsinhalte selbstverständlich auch hier von Anbieter zu Anbieter teils deutlich voneinander unterscheiden können. Für gewöhnlich werden durch eine Hausratversicherung jegliche Wertgegenstände innerhalb der eigenen Wohnung beziehungsweise des eigenen Hauses gegen diverse Ereignisse geschützt. Worum es sich bei diesen Vorkommnissen konkret handeln kann, soll in den nachfolgenden Abschnitten geklärt werden.

Ich habe die AGBs gelesen und erkläre mich einverstanden. Ihre Informationen sind sicher. "Altersvorsorge neu gedacht" verpflichtet sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Was die Hausratversicherung berücksichtigt und was nicht

Eine besonders schöne und wertvolle Vase geht beim Frühjahrsputz aus Versehen zu Bruch. Das sollte doch ein Fall für die Hausratversicherung sein, oder? Leider nein. Gegenstände, die ohne äußere beziehungsweise fremdverschuldete Gewalteinwirkung kaputt gehen, wird die Hausratversicherung in den allermeisten Szenarien nicht erstatten. Auch Dinge, die beispielsweise durch Diebstahl auf der Straße verloren gehen, fallen nicht unter den Schutz der Hausratversicherung. Dies gilt jedenfalls so lange, als dass bei diesem Diebstahl keine körperliche Gewalt gegen den Besitzer angewandt wird. Doch welche Gefahren oder Ereignisse kann man stattdessen mittels einer Hausratversicherung geltend machen. Auch hierauf gibt es mehrere Antworten.

In aller Regel springt die Hausratversicherung bei klar definierten Vorkommnissen ein. Hierzu zählen beispielsweise Extremwettereignisse wie Hagel oder schwerer Sturm oder auch Hochwasser, die aufgrund des menschgemachten Klimawandels in den kommenden Jahren und Jahrzehnten nach Einschätzung von Experten sowohl an Häufigkeit als auch Intensität zulegen dürften. Ferner zählen auch Einbruchsdiebstahl sowie der Austritt von Leitungswasser zu den driftigen Gründen, in denen das Gros der Hausratversicherungen zahlen sollte. Ausnahmen bestätigen selbstverständlich auch hier die Regel. Im Fall der Fälle dürften die Betroffenen über den vorherigen Abschluss einer Hausratversicherung natürlich sehr froh sein, stünde man andernfalls doch nicht selten vor den Trümmern seiner Existenz.

Braucht jeder und jede eine Hausratversicherung?

Was sich festhalten lässt

Es gibt unzählige Versicherungen, über deren Nutzen sich streiten lässt. Die Hausratversicherung allerdings kann im besten Fall den finanziellen Ruin verhindern und sollte deshalb von jedem und jeder zumindest in Betracht gezogen werden. Natürlich müssen aber auch hier die Angebote der unterschiedlichen Anbieter miteinander verglichen und anschließend gegeneinander abgewogen werden. Das spart mitunter Kosten, die an anderer Stelle besser eingesetzt werden könnten.