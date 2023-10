Lesezeit: 3 min

Der Optionshandel ist eine faszinierende, aber auch komplexe Investitionsmethode, die sowohl Chancen als auch Risiken bietet. In diesem Artikel werden Einsteigern die Grundlagen und einige gängige Strategien vorgestellt, um sicher im Optionenmarkt zu agieren.

Für Einsteiger kann das Risikomanagement den Unterschied zwischen einem profitablen und einem verlustreichen Portfolio ausmachen. (Foto: istockphoto.com/ Yudram_TA) Foto: Yudram_TA

Der Optionshandel, eine Form des Derivatehandels, ermöglicht es Investoren, das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ein Wertpapier zu einem bestimmten Preis innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. Während der Optionshandel das Potenzial für erhebliche Gewinne bietet, bringt er auch ein hohes Risiko mit sich, insbesondere wenn man die Grundlagen nicht versteht. Dieser Artikel wird die Grundprinzipien des Optionshandels beleuchten und einige der beliebtesten Strategien für Einsteiger vorstellen. Was sind Optionen und wie funktionieren sie? Optionen sind spezielle Finanzkontrakte, die Anlegern das Recht, aber nicht die Verpflichtung geben, ein zugrunde liegendes Wertpapier, wie z.B. eine Aktie, zu einem vorher festgelegten Preis (dem sogenannten "Ausübungspreis") und bis zu einem bestimmten Datum (dem "Verfallsdatum") zu kaufen oder zu verkaufen. Das Besondere an Optionen ist, dass sie es Investoren ermöglichen, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz von den Preisbewegungen eines Wertpapiers zu profitieren, ohne dieses tatsächlich besitzen zu müssen. Es gibt zwei Haupttypen von Optionen: Call-Optionen : Ein Call gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ein Wertpapier zu einem bestimmten Preis innerhalb einer festgelegten Frist zu kaufen. Anleger würden einen Call kaufen, wenn sie erwarten, dass der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers steigt.

: Ein Call gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ein Wertpapier zu einem bestimmten Preis innerhalb einer festgelegten Frist zu kaufen. Anleger würden einen Call kaufen, wenn sie erwarten, dass der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers steigt. Put-Optionen: Ein Put gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ein Wertpapier zu einem festgelegten Preis innerhalb einer bestimmten Frist zu verkaufen. Anleger würden einen Put kaufen, wenn sie glauben, dass der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers fallen wird. Der Wert einer Option wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. Die wichtigsten sind: Innerer Wert : Dies ist der Unterschied zwischen dem aktuellen Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers und dem Ausübungspreis der Option. Eine Option, die einen inneren Wert hat, wird als "im Geld" bezeichnet.

: Dies ist der Unterschied zwischen dem aktuellen Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers und dem Ausübungspreis der Option. Eine Option, die einen inneren Wert hat, wird als "im Geld" bezeichnet. Zeitwert : Dies ist der Wert, den Investoren bereit sind zu zahlen, basierend auf der verbleibenden Laufzeit der Option und der erwarteten Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers.

: Dies ist der Wert, den Investoren bereit sind zu zahlen, basierend auf der verbleibenden Laufzeit der Option und der erwarteten Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers. Volatilität: Dies ist ein Maß dafür, wie stark der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers schwankt. Je volatiler das Wertpapier ist, desto höher ist in der Regel der Preis der Option. Beliebte Strategien für Einsteiger im Optionshandel Optionshandel kann für Anfänger auf den ersten Blick überwältigend wirken. Jedoch gibt es einige Basisstrategien, die nicht nur den Einstieg erleichtern, sondern auch dazu beitragen, die Grundprinzipien und Mechanismen dieses Finanzinstruments zu verstehen. Eine der am häufigsten verwendeten Strategien im Optionshandel ist Finanzwissen.de zufolge der Covered Call. Bei dieser Methode verkauft ein Investor eine Call-Option auf eine Aktie, die er bereits in seinem Portfolio hält. Dies wird in der Regel durchgeführt, um zusätzliche Einkünfte durch die Optionenprämie zu generieren. Es bietet auch einen leichten Schutz gegen geringfügige Preisrückgänge der Aktie. Der Hauptnachteil dabei ist, dass der potenzielle Gewinn auf den Ausübungspreis der Option begrenzt ist. Sollte die Aktie also stark im Wert steigen, würde man den zusätzlichen Gewinn oberhalb des Ausübungspreises nicht realisieren können. Ein Protective Put hingegen dient als eine Art Versicherungspolice für Investoren. Hierbei kauft der Investor eine Put-Option für eine Aktie, die er besitzt, um sich gegen mögliche Kursverluste abzusichern. Wenn der Aktienkurs fällt, hilft der im Wert steigende Put, die Verluste zu kompensieren. Der offensichtliche Nachteil dieser Strategie sind die Kosten für den Kauf des Puts, welche die potenziellen Gewinne der Aktie schmälern könnten, besonders wenn die Aktie an Wert gewinnt oder stabil bleibt. Schließlich gibt es noch den Bull Spread. Dies ist eine etwas komplexere Strategie, bei der ein Anleger gleichzeitig Call-Optionen kauft und verkauft, jedoch mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Ziel ist es, von einem moderaten Anstieg der Aktie zu profitieren, wobei die Kosten durch den Verkauf einer Option mit einem höheren Ausübungspreis minimiert werden. Dieser Ansatz kann jedoch limitierte Gewinne bedeuten, da der potenzielle Gewinn durch den höheren Ausübungspreis der verkauften Option begrenzt wird. Risikomanagement und häufige Fallstricke Der Optionshandel, obwohl er erhebliche Chancen bietet, kommt mit einem inhärenten Risikosatz. Für Einsteiger kann das Risikomanagement den Unterschied zwischen einem profitablen und einem verlustreichen Portfolio ausmachen. Es ist nicht nur wichtig, zu wissen, wie Optionen funktionieren, sondern auch, wie man die potenziellen Risiken, die damit verbunden sind, effektiv steuert. Zunächst einmal ist es entscheidend, nur Geld zu investieren, das man sich leisten kann zu verlieren. Optionen können sehr volatil sein, und es ist möglich, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Daher sollte man sicherstellen, dass man nicht überinvestiert oder Geld verwendet, das für andere wichtige Ausgaben bestimmt ist. Ein weiterer häufiger Fehler von Einsteigern ist das Fehlen einer klaren Strategie. Einige Anfänger springen kopfüber in den Optionshandel, angezogen von Geschichten über schnelle Gewinne, ohne einen klar definierten Plan zu haben. Es ist unerlässlich, jede Handelsentscheidung auf gründlicher Recherche und Analyse zu basieren und nicht auf Emotionen oder Marktgerüchten. Auch sollte man das Setzen von Stop-Loss-Orders in Betracht ziehen. Diese automatischen Orders können dazu beitragen, Verluste zu begrenzen, indem sie sicherstellen, dass eine Position automatisch geschlossen wird, wenn der Preis eines Vermögenswerts einen bestimmten, vorher festgelegten Punkt erreicht. Zudem kann das Ignorieren von Gebühren und Provisionen zu unangenehmen Überraschungen führen. Einige Broker haben hohe Gebühren für den Optionshandel, und diese Kosten können sich schnell summieren, besonders wenn man häufig handelt. Es ist wichtig, sich über alle anfallenden Gebühren im Klaren zu sein und diese in jede Handelsentscheidung einzubeziehen. Weiterlesen Die Psychologie des Investierens: Wie Emotionen Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen

Patryk Donocik ist ein Wirtschaftsredakteur, spezialisiert auf ETFs, Kryptowährungen und zukunftsweisende Anlagestrategien. Er verbindet analytische Tiefe mit leserfreundlicher Darstellung, um komplexe Finanzthemen verständlich zu vermitteln. Als Autor zahlreicher Fachartikel unterstützt er Anleger dabei, fundierte Entscheidungen in einer sich ständig verändernden Welt zu treffen.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.