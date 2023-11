Mit Blick auf den November und das verbleibende vierte Quartal sind wir etwas zuversichtlicher als in den Monaten zuvor. Eine Erholung an den Märkten ist möglich. Historisch war der November nach vorangegangenen Verlusten in den Monaten August, September und Oktober immer ein positiver Monat, wenn man den US-amerikanischen Index S&P 500 zugrunde legt. Bis zum Ende des Jahres gibt es aus unserer Sicht Aufholpotenzial an den Aktienmärkten. Bei Anleihen können längere Durationen und ausgewählte Anleihen aus den Schwellenländern Chancen bieten. Monetär ist die Situation allerdings weiterhin negativ, und auch konjunkturell dürfte es schwierig bleiben. Kurzfristige Unterstützung gibt es aber durch die Markttechnik. Chancen Hochwertige Anleihen: Anleihen ab Investmentgrade mit Laufzeit bis zu fünf Jahren und auch ausgewählte länger laufende (Staats-) Anleihen. 2024 könnte ein Jahr der (guten) Anleihen werden.

Schwellenländeranleihen: Ausgewählte Emerging-Markets-Anleihen beispielsweise aus Brasilien oder Mexiko in Lokalwährung.

Unternehmen mit Sparpotenzial: International aufgestellte und bereits günstig bewerte europäische Firmen mit größerem Kostensenkungspotential.

Unternehmen mit Zinspotenzial: Profiteure des geänderten Zinsumfelds bzw. der hohen Zinsen, darunter beispielsweise Versicherungen oder Börsenbetreiber.

Unternehmen mit geringer Verschuldung: Qualitätsunternehmen mit hohen Margen, geringer Verschuldung und hoher Preissetzungsmacht, wie etwa aus dem Pharma und Tech-/KI-Bereich, die ihre Margen halten bzw. ausweiten können. Risiken Rückläufige Geldmenge: Deutlich rückläufige Geldmengenaggregate M1 in den USA und Europa; die Korrelation zwischen Börse und Geldmengenentwicklung ist in Europa dabei historisch höher als in den USA.

Zu hohe Erwartungen: Die Gewinnschätzungen des Marktes für 2024 (S&P 500 Gewinne +12 Prozent) erscheinen zu hoch.

Immobilien: Weiter Vorsicht bei Gewerbeimmobilien bzw. Firmen mit hohem Gewerbe-Immobilien-Exposure.

Rezession: Eine tiefe und länger anhaltende Rezession in Deutschland und Europa sehen wir als mögliches Risiko, entsprechend vorsichtig sind wir bei Titeln/Aktien, die stark am deutschen bzw. europäischen Binnenkonsum hängen. Markttechnik Das Sentiment ist kurzfristig unterstützend. Dafür sprechen mehrere antizyklische Gründe: NAAIM Exposure Index: Der Index ist ein Indikator für das durchschnittliche Aktienengagement aktiver US-amerikanischer Fondsmanager. Er befindet sich derzeit im Rückgang.

Put&Call-Ratios in den USA: Er verzeichnete einen Anstieg, wobei mehr Verkaufs- als Kaufoptionen gekauft werden.

Fear&Greed-Indikator: Dieser misst, ob bei den Anlegern eher Furcht oder Gier vorherrscht; ist der Markt zu optimistisch, also zu „gierig“, können schon kleine Enttäuschungen zu Abverkäufen führen, daher ist ein Rückgang dieses Verhältnisses positiv zu sehen. Der Indikator liegt derzeit bei 37 von 100 Punkten und bewegt sich damit aktuell in der Fear-Zone. Die Markttechnik eröffnet damit aus unserer Sicht Chancen auf eine kurzfristige Erholung. Auch der Euro könnte sich kurzfristig erholen, vor allem aufgrund eines inzwischen sehr hohen Euro-Pessimismus. Gold bleibt als Beimischung interessant: Aktuell herrscht wenig Optimismus am Goldmarkt, aber die Käufe aus China könnten strukturell anziehen, und potenziell könnte die Nachfrage vonseiten der ETFs wieder anziehen, falls die Realzinsen wieder fallen.