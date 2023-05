Finanzielle Bildung: Warum sie für die Altersvorsorge immens wichtig ist

Lesezeit: 4 min

Die Bedeutung finanziellen Grundwissens kann mittlerweile nicht genug betont werden.

Die Altersvorsorge in Deutschland befindet sich in einer Krise. Das Rentensystem ist angeschlagen, die gesetzliche Rente alleine reicht in den meisten Fällen nicht mehr aus, um im Alter den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Viele Menschen sind daher auf private Vorsorgemaßnahmen angewiesen, um später finanziell abgesichert zu sein. Doch gerade hier zeigt sich ein Problem: ein Großteil ist nicht ausreichend über die verschiedenen Möglichkeiten der Altersvorsorge informiert und weiß somit nicht, wie das eigene Geld am besten angelegt werden kann. Finanzielle Bildung ist daher schon in jungen Jahren immens wichtig, um teure Fehler im Ruhestand zu vermeiden.

Ich habe die AGBs gelesen und erkläre mich einverstanden. Ihre Informationen sind sicher. "Altersvorsorge neu gedacht" verpflichtet sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Das deutsche Rentensystem - Probleme und Herausforderungen

Das deutsche Rentensystem besteht aus drei Säulen: der gesetzlichen Rente, der betrieblichen Altersvorsorge und der privaten Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente ist dabei die wichtigste Säule, da sie die Grundversorgung im Alter sicherstellen soll. Doch das System ist angeschlagen: Die demografische Entwicklung führt dazu, dass immer weniger Beitragszahlerinnen und -zahler immer mehr Rentnerinnen und Rentner finanzieren müssen. Gleichzeitig sind die Renten in den letzten Jahren nicht mehr ausreichend gestiegen, um den steigenden Lebenshaltungskosten gerecht zu werden. Hinzu kommen politische Unsicherheiten, wie zum Beispiel die Diskussionen um eine mögliche Erhöhung des Rentenalters.

Die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge können deshalb wichtige Ergänzungen zur gesetzlichen Rente darstellen. Doch auch hier gibt es Schwierigkeiten: viele wissen wie eingangs bereits erwähnt nicht, wie sie ihr Geld am besten anlegen sollen und welche Vorsorgemaßnahmen für sie am sinnvollsten sind. Hinzu kommen Probleme bei der Vergleichbarkeit und Transparenz der verschiedenen Angebote.

Warum finanzielle Bildung wichtig ist

Finanzielle Bildung bedeutet, dass man sich Wissen und Fähigkeiten aneignet, um mit Geld umzugehen. Im Kontext der Altersvorsorge heißt das nichts anderes, als dass man sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Vorsorge informiert, Vor- und Nachteile abwägt und eine individuelle Strategie entwickelt, um im Alter finanziell bestmöglich abgesichert zu sein.

Eine gute finanzielle Bildung kann auch dabei helfen, die Chancen und Risiken der verschiedenen Vorsorgemaßnahmen besser einzuschätzen und die eigenen Finanzen gezielt zu planen. Dazu gehört zum Beispiel, die persönlichen Bedürfnisse und Ziele zu definieren, das eigene Einkommen und die individuellen Ausgaben im Blick zu behalten, sich über verschiedene Anlageformen zu informieren und das Risiko von Investitionen abzuschätzen.

Tipps für eine gute finanzielle Bildung