Wohnen bleibt Luxus: Immobilienpreise steigen weiter deutlich

Lesezeit: 1 min

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind erneut gestiegen. Laut dem Statistischen Bundesamt lagen die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen im ersten Quartal 2025 im Durchschnitt 3,8 Prozent über dem Vorjahreswert – ein Anstieg, der in den meisten Regionen des Landes zu spüren ist.

Damit sind die Preise für Wohnimmobilien zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Zuvor waren sie seit dem vierten Quartal 2022 durchgängig rückläufig. Im Jahresdurchschnitt 2024 lagen die Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland insgesamt um 1,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.

Fast überall steigende Preise – mit einer Ausnahme

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres zogen die Preise nahezu bundesweit an – sowohl im Vergleich zum Vorjahresquartal als auch zum Vorquartal. Besonders deutlich fiel der Anstieg bei Eigentumswohnungen in den sieben größten Städten aus: In Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf lagen die Preise laut den Wiesbadener Statistikern um 3,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor und um 2,4 Prozent über dem Niveau des vierten Quartals 2024.

