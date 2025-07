Börse Frankfurt-News: ETFs: Jetzt "America first"

Lesezeit: 2 min

Lieber europäische als US-amerikanische Aktien? Das ist vorbei. Im Moment kommen US-Werte besser an. Außerdem bleiben Rüstungs-ETFs gefragt. Immer beliebter werden aktive ETFs, wie eine Studie zeigt.

Dass sich die Aufholjagd von US-Aktien gegenüber den europäischen fortgesetzt hat, macht sich auch am ETF-Markt bemerkbar. Wie Holger Heinrich von der Baader Bank berichtet, werden US-Aktien jetzt wieder gekauft, World- und europäische Aktien hingegen ge- und verkauft. Insgesamt geht es im ETF-Geschäft derzeit allerdings ruhig zu - auch durch die geopolitische Entspannung aufgrund der Waffenruhe im Israel/Iran-Konflikt. Insgesamt überwiegen die Käufe, wie Heinrich außerdem meldet. "Rüstungsaktien sind weiter stark nachgefragt", bemerkt Ivo Orlemann von der ICF Bank. Auch Moritz Kretschmann von Lang & Schwarz sieht viel Interesse an Rüstungs-ETFs. "Gold- und Silber-ETCs kommen ebenfalls gut an."

S&P 500 und Nasdaq 100 haben am gestrigen Montag abermals neue Rekordstände erreicht. Damit geht die Aufholjagd gegenüber den lange favorisierten europäischen Aktien weiter. Mit Zuwächsen von knapp 6 und 8 Prozent seit Jahresanfang liegen S&P 500 und Nasdaq 100 damit jetzt mit dem Europa-Index Stoxx Europe 600 in etwa gleichauf (plus 6 Prozent). Der DAX hat allerdings mit einem Plus von 19 Prozent immer noch die Nase weit vorn.

Kein klares Bild bei Europas Aktien

In den Portfolios landen Heinrich zufolge MSCI USA- (IE00B77D4428) und Nasdaq-Tracker (IE00BYVQ9F29), aber auch ETFs auf den Nebenwerteindex Russell 2000 (IE00B60SX402). "Bei den World-ETFs halten sich Käufe und Verkäufe ungefähr die Waage", erklärt er. Gekauft wird etwa der iShares Core MSCI World (IE00BKBF6H24), verkauft der UBS MSCI World Selection (IE000TG1LGI4).

Auch bezüglich europäischer Aktien werden beide Seiten gespielt. Zuflüsse sieht Heinrich etwa für den iShares MSCI EMU Large Cap (IE00BCLWRF22), Abflüsse aus dem iShares Euro Stoxx Small (IE00B02KXM00). "Auf Einzelländerebene stand Frankreich auf der Kaufliste, Deutschland und Italien wurden eher verkauft", ergänzt der Händler.

Auch Private investieren in aktive ETFs.

Vier von zehn Privatinvestorinnen und -investoren setzen bereits auf aktive ETFs, wie eine aktuelle Studie von JP Morgan Asset Management und der ETF-Plattform extraETF zeigt. Lange waren die aktiven ETFs Domäne von institutionellen, jetzt kämen sie aber auch bei viele privaten ETF-Anlegerinnen und -Anlegern gut an, heißt es. Hauptmotiv: der Wunsch nach aktivem Management zu günstigen Konditionen, wie 55 Prozent der bereits in aktiven ETFs Investierenden angaben. Die Möglichkeit zur Maximierung der Rendite folgt mit 45 Prozent. Überraschend sei, dass ein Fünftel der Befragten mit relativ hohen Sparplanraten von 500 Euro oder höher in aktive ETFs investiere. Die durchschnittliche ETF-Sparplanrate in Deutschland liege bei nur 136 Euro. Befragt wurden über 1.000 Privatinvestorinnen und Privatinvestoren im Frühsommer 2025 über die Plattform von extraETF.

Rüstungs-ETFs: Immer weiter nach oben

Im Handel mit Branchen-ETFs sind Orlemann zufolge die drei Rüstungs-Tracker VanEck Defense (IE000YYE6WK5), WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98) und Global X Defence Tech (IE000JCW3DZ3) weiter gesucht. Kretschmann zufolge ist der WisdomTree-ETF Favorit. Nach einem kurzen Rücksetzer haben die Kurse aller drei Indexfonds zuletzt wieder zugelegt - angeschoben wohl auch durch die von der Nato beschlossene Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent des BIP.

Edelmetall-Tracker beliebt

Einiges um geht zudem in Gold- und Silber-ETCs, wie Kretschmann beobachtet. Der Goldpreis liegt mit aktuell 3.340 US-Dollar zwar unter dem Rekord von knapp 3.500 US-Dollar. Er ist auf Sicht von zwölf Monaten aber um 43 Prozent und auf Sicht von zwei Jahren um 74 Prozent gestiegen, der Silberpreis um 24 und 59 Prozent.