In diesem Artikel werden wir die Chancen und Risiken von Leveraged ETFs diskutieren, um Ihnen zu helfen, eine informierte Entscheidung zu treffen, ob diese Art von Investment für Ihr Portfolio geeignet ist. Funktionen von Leveraged ETFs Leveraged ETFs, auch gehebelte ETFs genannt, sind spezielle Arten von Exchange-Traded Funds, die Finanzderivate und Fremdkapital einsetzen, um die Rendite eines bestimmten Index oder einer Benchmark zu vervielfachen. Während herkömmliche ETFs darauf abzielen, die Performance eines bestimmten Index nachzubilden, streben Leveraged ETFs danach, ein Vielfaches der täglichen Performance dieses Index zu erzielen, beispielsweise das Zwei- oder Dreifache.

Der Kernmechanismus von Leveraged ETFs besteht darin, Derivate wie Optionen, Futures und Swaps zu verwenden, um eine Hebelwirkung zu erzielen. Diese Derivate ermöglichen es dem Fonds, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz eine größere Marktposition einzunehmen. Beispielsweise könnte ein Leveraged ETF, der darauf abzielt, das Dreifache der täglichen Rendite des S&P 500 zu erzielen, Futures-Kontrakte auf den S&P 500 verwenden, um eine Position einzunehmen, die das Dreifache des Wertes des Fondsvermögens entspricht.

Unterschied zu herkömmlichen ETFs

Im Gegensatz zu herkömmlichen ETFs, die in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Index investieren und deren Wert im Laufe der Zeit mit dem Wert des Index steigt oder fällt, verwenden Leveraged ETFs Finanzderivate, um ihre Positionen zu steuern und ihre Renditen zu maximieren.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Leveraged ETFs in der Regel eine tägliche Neuausrichtung ihrer Positionen vornehmen, um das angestrebte Vielfache der täglichen Performance des zugrunde liegenden Index zu erreichen. Diese tägliche Neuausrichtung kann zu Pfadabhängigkeitseffekten führen, bei denen die langfristige Performance des ETF von der Volatilität des zugrunde liegenden Index beeinflusst wird. Das bedeutet, dass die Performance eines Leveraged ETFs über einen längeren Zeitraum nicht unbedingt dem Vielfachen der Performance des zugrunde liegenden Index entspricht.

4. Zugänglichkeit: Leveraged ETFs sind an den meisten großen Börsen gelistet und können daher leicht von den meisten Anlegern gekauft und verkauft werden. Dies macht sie zu einer zugänglichen Möglichkeit für Anleger, eine Hebelwirkung in ihrem Portfolio zu nutzen, ohne die Komplexität des Handels mit Derivaten eingehen zu müssen.

2. Diversifikation: Wie herkömmliche ETFs bieten auch Leveraged ETFs eine gewisse Diversifikation, da sie in eine Vielzahl von Wertpapieren innerhalb eines bestimmten Marktes oder Sektors investieren. Dies kann helfen, das Risiko zu reduzieren, das mit dem Investieren in Einzelaktien verbunden ist.

Leveraged ETFs bieten zwar eine attraktive Möglichkeit, von Marktbewegungen zu profitieren, sind jedoch mit einer Reihe von Risiken und Fallstricken verbunden:

1. Hebelwirkung der Verluste: Der größte Risikofaktor bei der Investition in Leveraged

ETFs ist die Hebelwirkung selbst. Während Hebelwirkung das Potenzial für höhere

Renditen bietet, vervielfacht es auch die potenziellen Verluste. Wenn sich der Markt

in die entgegengesetzte Richtung des ETFs bewegt, können die Verluste beträchtlich sein. Beispielsweise, wenn ein Anleger in einen 3x Bull-ETF investiert und der Markt

an diesem Tag um 1 % fällt, würde der Verlust des Anlegers 3 % betragen.

2. Tägliche Neuausrichtung: Die meisten Leveraged ETFs werden täglich neu

ausgerichtet, was bedeutet, dass sie jeden Tag darauf abzielen, das Vielfache (z.B.

2x oder 3x) der täglichen Rendite des zugrunde liegenden Indexes zu erzielen. Dies

kann zu Pfadabhängigkeitseffekten führen, die die langfristige Performance des

ETFs beeinflussen können. Aufgrund der täglichen Neuausrichtung können die

Renditen eines Leveraged ETFs über einen längeren Zeitraum erheblich von den

erwarteten Renditen abweichen.

3. Volatilitätsrisiko: Leveraged ETFs sind besonders anfällig für Marktvolatilität. In

sehr volatilen Märkten können die Renditen eines Leveraged ETFs stark schwanken

und zu erheblichen Verlusten führen.

4. Liquiditätsrisiko: Einige Leveraged ETFs können aufgrund ihrer Komplexität und

des spezifischen Marktes oder Sektors, in den sie investieren, weniger liquide sein.

Dies könnte es für Anleger schwierig machen, ihre Positionen zu einem günstigen

Preis zu verkaufen, besonders in volatilen Marktbedingungen.

5. Kosten: Leveraged ETFs haben in der Regel höhere Gebühren und Kosten als

herkömmliche ETFs. Diese Kosten können sich im Laufe der Zeit summieren und die

Renditen beeinträchtigen.

Angesichts dieser Risiken und Fallstricke ist es wichtig, dass Anleger die Funktionsweise

von Leveraged ETFs vollständig verstehen und sorgfältig abwägen, ob sie für ihr Risikoprofil

und ihre Anlageziele geeignet sind. Es ist auch ratsam, Leveraged ETFs als Teil einer gut

diversifizierten Anlagestrategie zu verwenden und die Positionen regelmäßig zu überwachen

und anzupassen.