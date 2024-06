Deutsche Wertpapiere geraten international ins Hintertreffen

Lesezeit: 1 min

Der Anteil deutscher Wertpapiere am globalen Aktienmarkt ist erheblich gesunken und liegt in diesem Jahr nur noch bei 2,1 Prozent. Laut dem Fachmagazin „Coincierge“ spiegelt diese Entwicklung den Zustand der deutschen Aktienkultur und Deutschlands Rolle auf den Finanzmärkten wider.

Blick in den Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt am Main (Foto: dpa).

Foto: Thao Vu Minh