Investment in Urlaubsimmobilie: Ein Traum mit Herausforderungen

Lesezeit: 1 min

Der Gedanke ist verführerisch: Eine Immobilie in einem traumhaften Küstenort im Ausland, um dem Alltag in Deutschland jederzeit entfliehen zu können. Aber wie realistisch und sinnvoll ist eine solche Investition wirklich? Und worauf sollte man bei einer Zweitimmobilie im Ausland achten?

Ein Haus am Meer als Zweitwohnsitz – ist das nur ein Traum, oder tatsächlich realisierbar? (Foto: dpa)

Ein wunderbarer Urlaub am Meer neigt sich dem Ende zu, und auf der Rückreise nach Deutschland macht sich das Fernweh bemerkbar – kennen Sie dieses Gefühl? Wenn Sie nicht nur in Gedanken schnell ans Meer zurückkehren möchten und über die nötigen Ersparnisse verfügen, könnten Sie sich einen Traum erfüllen: den Kauf einer Ferienwohnung am Urlaubsort, um dort zwei bis drei Monate im Jahr zu verbringen.

Es gibt aber Fallstricke, die man sich bei einer Auslands-Immobilieninvestition gut überlegen muss. Wenn Sie erfahren wollen, ob der Traum eines Auslandskaufs an der Realität scheitert und wie ein Immobilienkauf im Ausland funktionieren kann, lesen Sie den vollständigen Artikel hier!