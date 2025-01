Lesezeit: 2 min

Die Altersvorsorge junger Menschen verändert sich grundlegend: Eine neue Studie von Bitget Research zeigt, dass rund 20 Prozent der Generation Z und Alpha bereit wären, Rentenzahlungen in Kryptowährungen zu akzeptieren. Das Vertrauen in alternative Finanzsysteme wächst, während traditionelle Modelle zunehmend an Bedeutung verlieren.

Junge Generationen setzen auf alternative Finanzsysteme: Kryptowährungen als Altersvorsorgeoption gewinnen an Attraktivität. (Foto: iStock.com/Diamond Dogs) Foto: Diamond Dogs

Ein aktueller Bericht von Bitget Research, der Analyseabteilung der weltweit führenden Kryptowährungsbörse und Web3-Firma Bitget, zeigt eine signifikante Veränderung in der Altersvorsorgeplanung jüngerer Generationen. Die Studie offenbart, dass rund 20 Prozent der Generationen Z und Alpha bereit wären, Rentenzahlungen in Kryptowährungen zu akzeptieren – ein deutlicher Hinweis auf das wachsende Vertrauen in alternative Finanzsysteme. Wichtige Erkenntnisse aus der Studie 78 Prozent der Befragten vertrauen alternativen Altersvorsorgeangeboten mehr als traditionellen Rentensystemen.

der Befragten vertrauen alternativen Altersvorsorgeangeboten mehr als traditionellen Rentensystemen. 20 Prozent der Generation Z und Alpha sind offen für Renten in Kryptowährungen.

der Generation Z und Alpha sind offen für Renten in Kryptowährungen. Über 40 Prozent der jungen Menschen haben bereits in Kryptowährungen investiert.

der jungen Menschen haben bereits in Kryptowährungen investiert. 73 Prozent gaben an, die Funktionsweise traditioneller Rentenfonds nicht zu verstehen. Diese Ergebnisse zeigen: Für die jüngeren Generationen verlieren klassische Rentenmodelle an Attraktivität. Stattdessen bevorzugen sie moderne, flexible Lösungen, die zu ihrem technikaffinen Lebensstil passen. Das Umdenken einer Generation Die Generationen Z und Alpha, die als Digital Natives in einer Ära des technologischen Fortschritts aufgewachsen sind, bringen eine neue Perspektive in die Finanzwelt. Viele von ihnen stehen traditionellen Systemen skeptisch gegenüber und setzen auf dezentralisierte Finanz- und Blockchain-Technologien. Laut dem Bericht sind mehr als 20 Prozent der jungen Menschen offen dafür, Kryptowährungen als Teil ihrer Altersvorsorge zu nutzen. Sie betrachten diese Option als modernen Ansatz, um ihre finanzielle Zukunft zu sichern. "Das ist ein Weckruf für die Finanzindustrie", erklärt Gracy Chen, CEO von Bitget. "Jüngere Generationen wollen keine standardisierten Lösungen mehr. Sie suchen nach Ansätzen, die Kontrolle, Flexibilität und Transparenz bieten." Herausforderungen und Chancen Trotz des wachsenden Interesses an digitalen Vermögenswerten gibt es noch erhebliche Hindernisse: Volatilität von Kryptowährungen

von Kryptowährungen Regulatorische Unsicherheiten

Cybersicherheitsrisiken Zudem mangelt es vielen jungen Menschen an ausreichendem Wissen über traditionelle und kryptobasierte Altersvorsorgeoptionen. Laut dem Bericht ist es entscheidend, diese Herausforderungen anzugehen. Mit den richtigen Maßnahmen – darunter benutzerfreundliche Schnittstellen, umfassende Information und verstärkte Sicherheitsvorkehrungen – könnten kryptobasierte Renten eine zukunftsweisende Alternative werden. Handlungsempfehlungen für Finanzinstitute Die Studie sendet eine klare Botschaft: Regierungen und Finanzinstitutionen müssen sich anpassen, um relevant zu bleiben. Folgende Maßnahmen sind entscheidend: Modernisierung traditioneller Rentensysteme Aufklärung über Finanzplanung – sowohl traditionell als auch kryptobasiert Klare Vorschriften, um Vertrauen und Stabilität in Kryptowährungen zu stärken "Der Vormarsch der Kryptorenten ist Teil einer umfassenden finanziellen Revolution", betont Gracy Chen. "Die Branche muss den Anschluss finden, um junge Menschen langfristig zu gewinnen." Über Bitget Bitget, gegründet 2018, ist eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen. Mit über 45 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern bietet Bitget innovative Lösungen wie Copy-Trading und Echtzeitzugriff auf Kryptowährungspreise. Darüber hinaus ist Bitget strategischer Partner der spanischen Fußballliga LaLiga und unterstützt internationale Athleten, um die Akzeptanz von Kryptowährungen weltweit zu fördern.