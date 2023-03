Die größten Staatsfonds der Welt

Lesezeit: 4 min

Mehr und mehr Länder setzen inzwischen auf Staatsfonds. Ein Modell, das auch für Deutschland eine Option wäre?

Die Rentenkassen hierzulande sind mittlerweile alles andere als prall gefüllt. In der Ampelkoalition drängt vor allem die liberale FDP auf die Einführung einer Aktienrente, die mit einem Sockel von zehn Milliarden Euro versehen werden soll. Ökonomen allerdings warnen, dass diese Summe bei weitem nicht ausreichen dürfte, um einen spürbaren Beitrag zur Entlastung der Finanzlöcher zu leisten. Andere Länder machen es diesbezüglich besser. Sie haben bereits vor Jahren und Jahrzehnten damit begonnen, Staatsfonds aufzubauen, die heute nicht selten über beträchtliche Vermögenswerte verfügen. Während ein ähnliches Vorhaben in Deutschland einmal mehr an der Bürokratie zu scheitern droht, werden anderswo saftige Renditen eingefahren. Welche Staatsfonds allerdings sind inzwischen zu den größten ihrer Art avanciert? Wir haben die Zahlen – basierend auf Daten aus dem Januar dieses Jahres – für Sie recherchiert und sind zu folgendem Ergebnis gekommen.

Platz 5 – GIC Private Limited

Mit einem verwalteten Vermögen von zuletzt knapp 690 Milliarden US-Dollar schafft es der größte Staatsfonds Singapurs auf einen starken fünften Platz. Die Performance lässt sich sehen, bedenkt man, dass die sogenannten „Assets under Management" Anfang 2020 und damit kurz vor Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie noch bei 545 Milliarden US-Dollar gelegen hatten. Der Akteur hinter diesem Fonds ist die Government of Singapore Investment Corporation, die ihren Anfang bereits im Jahr 1981 nahm und seitdem mehrere Fonds managt.

Platz 4 – Kuwait Investment Authority

Auf eine dreiviertel Billion US-Dollar bringt es Stand Januar 2023 der Staatsfond von Kuwait. Im Jahr 2021 schaffte man es zwischenzeitlich sogar bis auf Rang drei des internationalen Vergleichs der mächtigsten Staatsfonds, als der Wert des verwalteten Vermögens binnen eines einzigen Jahres um satte 100 Milliarden US-Dollar nach oben kletterte. Der Kuwait Investment Authority bringt eine vergleichsweise lange Tradition mit und wurde schon im Jahr 1953 gegründet. Die Finanzierung erfolgte damals wie heute insbesondere durch Überschüsse aus dem Ölgeschäft.

Platz 3 - Abu Dhabi Investment Authority (VAE)

Noch etwas mehr als sein Vorgänger, nämlich stolze 790 Milliarden US-Dollar, bringt der Staatsfonds von Abu Dhabi auf die sprichwörtliche Waage. Wie viele andere erdölabhängigen Länder auch, möchten sich die Vereinigten Arabischen Emirate durch Investitionen an den Kapitalmärkten für die Zukunft absichern, wenn die natürlichen Ressourcen erschöpft sind. Mit Blick auf das gewaltige Volumen des Fonds scheint dies, zumindest bislang, sehr gut zu klappen.

Platz 2 – Government Pension Fund Global

Lange Zeit führte der oft zitierte Staatsfonds des Königreichs Norwegen die Liste der vermögendsten Player auf den Kapitalmärkten an. Durch ungewöhnliche hohe Verluste im letzten Jahr musste man die Spitzenposition erstmals seit langem abgeben. Dennoch lässt sich das verwaltete Vermögen in Höhe von über 1,13 Billionen US-Dollar definitiv sehen. Die Beiträge zum Government Pension Fund Global stammen nicht ausschließlich aus dem Erdölgeschäft, sondern zu großen Teilen auch aus Sozialbeiträgen der norwegischen Bevölkerung.

Platz 1 – China Investment Corporation

Für einige auf den ersten Blick womöglich etwas überraschend dürfte die diesjährige Bestplatzierung sein, die an den Verwalter der chinesischen Devisenreserven geht. Insgesamt belaufen sich die Assets under Management hier auf eine schier unfassbare Summe von mehr als 1,35 Billionen US-Dollar. Bedenkt man, dass die China Investment Corporation erst im Jahr 2007 gegründet wurde und damit zu den jüngeren Fonds gehört, ist die bisherige Entwicklung sicher noch beeindruckender.