Neobroker - eine gute Sache für Privatanleger?

Lesezeit: 3 min

In den zurückliegenden Jahren hat sich das Angebot an Online-Brokern regelrecht vervielfacht. Doch worin genau liegen die Vorteile der Services?

In den letzten Jahren hat sich eine neue Art von Broker auf dem Markt etabliert - der sogenannte Neobroker. Diese Unternehmen haben den traditionellen Broker-Markt aufgemischt, indem sie benutzerfreundlichere Plattformen und eine einfachere Handhabung für Privatanleger anbieten. In diesem Artikel befassen wir uns für Sie mit den Vorteilen von Neobrokern für Privatanleger. X Alle Neuigkeiten rund um das Thema Vorsorge Melden Sie sich hier für den wöchentlichen Newsletter an: ANMELDEN Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ich habe die AGBs gelesen und erkläre mich einverstanden. Ihre Informationen sind sicher. "Altersvorsorge neu gedacht" verpflichtet sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Die positiven Aspekte im Überblick

Einer der bedeutendsten Vorteile von Neobrokern ist ihre im Vergleich zu traditionellen Brokern meist niedrigere Gebührenstruktur. Während traditionelle Broker eine Vielzahl an Gebühren für Handel, Überweisungen, Inaktivität und andere Services erheben, bieten viele Neobroker pauschale Gebührenmodelle an. Dadurch können Privatanleger viel Geld sparen, insbesondere wenn sie häufig handeln oder kleinere Beträge investieren.

Ferner ist die benutzerfreundliche Gestaltung ihrer Plattformen positiv hervorzuheben. Im Gegensatz zu traditionellen Brokern, die oft komplexe und überladene Plattformen anbieten, haben viele Neobroker eine einfachere und intuitivere Benutzeroberfläche, die es Anlegern erleichtert, ihre Investitionen zu verwalten. Einige Neobroker bieten sogar mobile Anwendungen an, die es Anlegern ermöglichen, von überall aus auf ihre Investitionen zuzugreifen.

Neobroker sind in der Regel auch viel schneller beim Handel. Während traditionelle Broker oft eine lange Wartezeit für die Abwicklung von Trades benötigen, können Neobroker Trades in der Regel sofort ausführen. Dies ist besonders nützlich für Anleger, die schnell auf Marktbewegungen reagieren müssen, um Gewinne zu erzielen oder Verluste zu begrenzen.

Zu vergessen ist außerdem nicht die breitere Palette von Investitionsmöglichkeiten im Vergleich zu herkömmlichen Brokern. Während letztere in der Regel nur den Handel mit Aktien und Fonds anbieten, ermöglichen Neobroker auch den Handel mit Kryptowährungen, Devisen und Rohstoffen. Dies bietet Anlegern eine größere Auswahl an Anlageoptionen und ermöglicht es ihnen, ihr Portfolio besser zu diversifizieren. Weiterlesen FDP bleibt dabei: „Steuererhöhungen wird es nicht geben“

Sanierungszwang? EU-Parlament stimmt über neue Gebäudevorgaben ab

Bankenkrise: Warum Geld auf dem Konto nicht sicher ist

Was sonst noch überzeugend ist

Neobroker haben oft auch den Vorteil, dass sie in Bezug auf die Technologie auf dem neuesten Stand sind. Da viele Neobroker relativ neu auf dem Markt sind, haben sie meist eine modernere Infrastruktur und können innovative Technologien einsetzen, um ihre Dienstleistungen zu verbessern. So können einige Neobroker künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen verwenden, um Anlegern bessere Investitionsempfehlungen zu geben oder um Risiken zu minimieren.

Neobroker bieten zudem häufig überlegene Möglichkeiten für Anleger, ihr Portfolio zu verwalten. Viele Neobroker offerieren automatisierte Investitionsdienstleistungen an, die es Anlegern ermöglichen, ihr Portfolio basierend auf ihren Anlagezielen und -strategien zu optimieren. Beispielsweise können Anleger einen monatlichen Sparplan einrichten, der automatisch in verschiedene Anlageoptionen investiert.