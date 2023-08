Lesezeit: 3 min

In einer unsicheren Wirtschaftslage suchen Investoren nach verlässlichen Anlageoptionen, die Beständigkeit und Wachstum versprechen. Dieser Artikel beleuchtet Edelmetalle, risikoarme ETFs und Value-Aktien als krisensichere Investitionsmöglichkeiten für langfristige Gewinne.

In unsicheren Zeiten suchen Anleger oft nach Wegen, ihr Vermögen zu schützen und mögliche wirtschaftliche Stürme zu überstehen. Während keine Anlage völlig immun gegen Risiken ist, gibt es bestimmte Investitionen, die historisch gesehen als krisenresistenter gelten. Dieser Artikel beleuchtet einige der traditionell als "krisensicher" geltenden Anlageklassen: Edelmetalle, bestimmte ETFs und Value-Aktien.

Edelmetalle: Der ewige Hafen in stürmischen Zeiten

In der facettenreichen Welt der Investitionen sind Edelmetalle wie Gold und Silber oft als sichere Häfen in wirtschaftlich turbulenten Zeiten angesehen worden. Seit der Antike haben Zivilisationen den Wert dieser Metalle erkannt und sie sowohl als Währung als auch als Wertanlage genutzt. Aber warum ziehen Edelmetalle auch heute noch so viel Aufmerksamkeit auf sich?

Erstens, der intrinsische Wert von Edelmetallen, insbesondere Gold, basiert Squarevest zufolge nicht nur auf seiner physischen Präsenz, sondern auch auf seiner historischen Rolle als Mittel zur Werterhaltung. Selbst wenn Papiergeld an Wert verliert oder Aktienkurse fallen, bleibt Gold oft stabil oder wächst sogar im Wert. Dies macht es besonders attraktiv in Zeiten der Unsicherheit oder Inflation.

Silber, obwohl oft im Schatten seines glänzenderen Gegenstücks, hat ebenfalls eine wichtige Rolle als Investition und industrieller Rohstoff. Es wird in vielen modernen Technologien verwendet und hat somit auch eine praktische Nachfrage, die über die reine Investitionsnachfrage hinausgeht.

Ein weiterer bedeutender Aspekt von Edelmetallen ist ihre begrenzte Verfügbarkeit. Im Gegensatz zu modernen Währungen, die von Zentralbanken gedruckt werden können, gibt es nur eine begrenzte Menge an Gold und Silber auf der Erde. Diese Knappheit trägt zur Wertschätzung bei und macht sie zu einer attraktiven Anlageoption, vornehmlich wenn andere Märkte unsicher sind.

Schließlich ist die physische Natur von Edelmetallen ein beruhigendes Element für viele konservative Investoren. Im Gegensatz zu digitalen Vermögenswerten oder Aktienzertifikaten kann man Gold oder Silber physisch besitzen und lagern, was bei einigen Anlegern ein Gefühl der Sicherheit hervorruft.

ETFs mit geringem Risiko: Diversifikation als Schlüssel zur Stabilität

In der Welt der börsengehandelten Fonds, bekannt als ETFs, gibt es eine beeindruckende Vielfalt an Investitionsmöglichkeiten. Während einige ETFs aggressive Wachstumsstrategien verfolgen und in aufstrebende Technologiefirmen oder spezifische Branchen investieren, gibt es auch solche, die darauf ausgelegt sind, Investoren Stabilität und Schutz in unsicheren Marktumgebungen zu bieten.

Diese ETFs mit geringem Risiko zeichnen sich oft durch eine breite Diversifikation ihrer Anlagen aus. Anstatt sich auf eine einzelne Branche oder einen geografischen Markt zu konzentrieren, verteilen sie ihre Investitionen über eine Vielzahl von Sektoren und Regionen. Diese Streuung minimiert das Risiko von Verlusten, die durch einen Abschwung in einem bestimmten Bereich verursacht werden könnten.

Ein weiteres markantes Merkmal dieser ETFs ist ihr Engagement in defensive Vermögenswerte. Viele von ihnen beinhalten Anleihen, insbesondere Staatsanleihen mit hoher Bonität. Anleihen, vornehmlich solche von stabilen Regierungen, gelten traditionell als weniger volatil als Aktien und können dazu beitragen, das Portfolio eines Anlegers in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit zu stabilisieren. Zudem werfen sie oft regelmäßige Zinsen ab, die einen stetigen Cashflow für den Anleger bedeuten können.

Neben Anleihen können ETFs mit geringem Risiko auch andere defensive Vermögenswerte wie Gold oder Immobilien enthalten. Diese Vermögenswerte können als Puffer gegen Marktvolatilität dienen und dazu beitragen, das Gesamtrisiko des Portfolios zu reduzieren.

Aber warum sollte man sich für einen ETF mit geringem Risiko entscheiden? Für konservative Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben oder sich der Ruhestand nähert, können diese ETFs eine sinnvolle Ergänzung zu ihrem Portfolio sein. Sie bieten eine Möglichkeit, am Markt teilzunehmen und von potenziellen Gewinnen zu profitieren, während sie gleichzeitig eine Schutzschicht gegen plötzliche Marktschwankungen bieten.

Value-Aktien: Auf der Suche nach langfristiger Beständigkeit

In der facettenreichen Landschaft der Aktieninvestitionen stehen Value-Aktien als Synonym für Stabilität und Langfristigkeit. Sie repräsentieren Unternehmen, die oft als "Schnäppchen" in der Börsenwelt gelten, nicht weil sie minderwertig sind, sondern weil sie oft zu Preisen gehandelt werden, die unter ihrem tatsächlichen oder "inneren" Wert liegen.

Doch was macht eine Aktie zu einer Value-Aktie? Im Kern sind es solide Fundamentaldaten. Diese Unternehmen verfügen oft über starke Bilanzen, konsistente Einnahmequellen, eine robuste Marktposition und eine bewährte Geschäftsführung. Sie sind in der Regel nicht die "glänzenden neuen Dinge" am Markt, sondern eher bewährte Akteure, die ihre Beständigkeit über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, unter Beweis gestellt haben.

Ein weiterer entscheidender Aspekt von Value-Aktien ist ihre Fähigkeit, in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen zu dienen. In Phasen wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktkorrekturen neigen Investoren dazu, risikoreichere, wachstumsorientierte Aktien zu verkaufen und sich stattdessen Value-Aktien zuzuwenden. Der Grund dafür ist einfach: Diese Unternehmen haben oft eine Historie von Stabilität und Dividendenausschüttungen, die Investoren ein gewisses Maß an Sicherheit bieten können, wenn andere Teile des Marktes schwanken.