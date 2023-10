„Silver Worker“ - Über 50-Jährige werden wegen Fachkräftemangel wichtiger

Lesezeit: 1 min

Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels rücken ältere Arbeitnehmer verstärkt in den Fokus der Unternehmen. Laut einer Studie sind Mitarbeiter über 50 Jahre sehr geschätzt. Wie können Unternehmen profitieren?

Im Zuge des Fachkräftemangels rücken ältere Beschäftigte stärker in den Fokus des Arbeitsmarktes. Mitarbeiter über 50 Jahre stehen mit ihren Fähigkeiten und dem Fachwissen bei Unternehmen hoch im Kurs, wie aus einer Studie der Zeitarbeitsfirma ManpowerGroup Deutschland hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Gelobt werden diese sogenannten Silver Worker von Chefs, Personalern und Abteilungsleiterinnen auch für ihr Verantwortungsbewusstsein und ihre Verlässlichkeit. Aus der Umfrage geht allerdings ebenfalls hervor, dass nur 34,5 Prozent bei der Anwerbung aktiv nach Älteren suchen.

Wichtig: Fort- und Weiterbildung

Dabei wäre dies und eine möglichst lange Bindung älterer Arbeitnehmer an ihren Betrieb ein Weg, die Folgen des wachsenden Fachkräftemangels zu mildern, hieß es. Wichtig sei hierfür, das Fachwissen der Generation 50+ durch Fort- und Weiterbildung auf dem aktuellen Stand zu halten. Dies sei aber kaum verbreitet bei den befragten Unternehmen. Hier gebe es häufiger flexible Arbeitszeitmodelle und hybrides Arbeiten für eine bessere Work-Life-Balance.

Über das Rentenalter hinaus

Für kleinere Betriebe spielt zudem eine wichtige Rolle, Mitarbeitende über die Rente hinaus zu halten und weiter an sich zu binden. „Im Kampf um junge Talente und Fachkräfte ist der Mittelstand gegenüber Großkonzernen oft im Nachteil, weil es ihm an Sichtbarkeit auf dem Arbeitsmarkt fehlt“, erklärte Geschäftsführerin Ines Woermann vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das die Umfrage gemacht hat. Mit der richtigen Recruiting-Strategie könnten kleinere Firmen punkten und so auch mit älteren Beschäftigten Lücken in der Personaldecke füllen.

Generationsmix als Stärke