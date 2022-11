Lesezeit: 5 min

Gold lässt sich zuhause günstig lagern. Hausratversicherungen assekurieren Bestände von bis zu 50.000 Euro auch außerhalb des Tresors. Das zeigt eine exklusive Auswertung von Check24.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Wohnungseinbruch ist laut dem Einbruch-Report 2019 erstaunlich hoch. Je nach Bundesland plündern Einbrecher jedes Jahr zwischen einer und fünf von 1000 Wohnungen, wie aus den Zahlen des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft hervorgeht. Insgesamt werden den Versicherern über 100.000 Wohnungseinbrüche pro Jahr gemeldet.

Hausrat-Tarife ab 5 Euro pro Monat

Eine Auswertung von Check24 zeigt nun, dass sich Edelmetalle über eine Hausratversicherung relativ günstig vor Diebstahl schützen lassen – selbst ohne Tresor. Das Vergleichsportal hat auf ANG-Anfrage die zehn günstigsten Tarife mit exzellenter Tarifnote ermittelt. Diese sind:

Die Bayerische, „Prestige Plus“, Summe Wertsachen/Gold außerhalb Tresors: 50.000 Euro, 60,30 Euro pro Jahr

Ammerländer, „Excellent“, Summe Wertsachen/Gold außerhalb Tresors: 50.000 Euro, 60,40 Euro pro Jahr

FRI:DAY, „Premium: Friday Hausratversicherung Zen“, Summe Wertsachen/Gold außerhalb Tresors: 20.000 Euro, 70,68 Euro pro Jahr

Janitos, „onlineMax“, Summe Wertsachen/Gold außerhalb Tresors: 20.000 Euro, 75,56 Euro pro Jahr

Docura, „Protect+“, Summe Wertsachen/Gold außerhalb Tresors: 25.000 Euro, 83,05 Euro pro Jahr

Getsafe, „Premium“, Summe Wertsachen/Gold außerhalb Tresors: 50.000 Euro, 88,92 Euro pro Jahr

GEV Grundeigentümer, „Premium“, Summe Wertsachen/Gold außerhalb Tresors: 25.000 Euro, 91,27 Euro pro Jahr

AXA, „Online L“, Summe Wertsachen/Gold außerhalb Tresors: 25.000 Euro, 94,56 Euro pro Jahr

MVK Versicherung, „Premium+“, Summe Wertsachen/Gold außerhalb Tresors: 25.000 Euro, 96,99 Euro pro Jahr

Adam Riese, „XXL“, Summe Wertsachen/Gold außerhalb Tresors: 20.000 Euro, 110,21 Euro pro Jahr

Check24 ging dabei von einer allgemeinen Versicherungssumme von 50.000 Euro aus, der Frankfurter Postleitzahl 60327, dem Geburtsdatum 1. Januar 1980, einer Beschäftigung außerhalb des Öffentlichen Dienstes und einer Wohnfläche von 50 Quadratmetern.

Der Betrag an Gold, bis zu der ein Versicherer entschädige, sei in der allgemeinen Versicherungssumme enthalten, erklärt ein Sprecher. „Somit sollten Kund*innen die Versicherungssumme entsprechend nach oben anpassen, wenn sie einen hohen Anteil an Wertsachen besitzen.“

Kosten von unter 0,2 Prozent pro Jahr

Die Aufbewahrung von Gold zuhause ist somit relativ günstig. Etwa haben viele Gold-ETFs und -ETCs Gesamtkostenquoten von 0,3 Prozent pro Jahr und mehr. Die Lagerung in einem Zollfreilager kostet laut einem Experten zwischen 1 und 1,8 Prozent pro Jahr. Mit den günstigsten Hausratversicherungen lässt sich Gold im Wert von über 30.000 Euro bereits mit Kosten von unter 0,2 Prozent pro Jahr versichern.

Generell verfügen Hausratversicherungen über eine allgemeine Versicherungssumme und eine Versicherungssumme für Wertsachen. Als Wertsachen zählen neben Edelmetallen etwa auch Schmuck, Münzen, Bargeld und Edelsteine. In der Regel beträgt die Versicherungssumme für Wertsachen 20 oder 25 Prozent der allgemeinen Versicherungssumme.

Keine billigen Baumarkt-Tresore

Anleger sollten also die allgemeine Versicherungssumme großzügig wählen und regelmäßig prüfen, ob der Hausrat inzwischen die allgemeine Versicherungssumme übersteigt. Gerade Gold kann innerhalb von wenigen Jahren deutlich im Preis steigen. Im Schadensfall zählt nämlich der Wiederbeschaffungswert und nicht der Anschaffungspreis.

Wer mehr als 50.000 Euro Gold zuhause lagert, kann die Schätze bloß mit einem Tresor versichern. Hier stellen die Versicherer meist spezielle Anforderungen. Häufig verlangen sie einen Tresor der Sicherheitsstufe III oder höher mit einem Mindestgewicht von 200 Kilogramm und einer Verankerung an der Wand.

Im Schadensfall liegt die Beweispflicht beim Versicherten. Anleger sollten daher Kaufbelege aufbewahren, um die Eigentümerschaft nachweisen zu können. Fehlen Belege, sollte man eine Inventarliste anlegen mit Angaben zu Namen, Gewicht und Jahrgang beziehungsweise Barrennummer. Außerdem sollten Anleger regelmäßig Fotos der einzelnen Münzen und Barren sowie des Gesamtbestandes schießen. Sinnvoll ist auch ein Zeuge, der schriftlich bestätigt, die Edelmetalle auf der Inventarliste im Tresor gesehen zu haben.

Etwa verlangt die Ammerländer Versicherung bei Wertgegenständen über 1000 Euro Nachweise „in Bezug auf Hersteller, Fabrikat, Typenbezeichnung, Verkäufer, Anschaffungspreis“. Weiter heißt es in den Kundeninformationen zu dem Tarif „Excellent“: „Angaben zu Spezifikationen können unter anderem Fotos und Expertisen sein.“ Grundsätzlich nehme man im Schadensfall eine Einzelfallprüfung vor, erklärt die Ammerländer auf Nachfrage.