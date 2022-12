Crashpropheten: Warum Prognosen meistens daneben liegen

Lesezeit: 6 min

Anleger interessieren sich brennend für Crashvoraussagen. Doch lässt sich die Zukunft überhaupt prognostizieren?

Zum neuen Jahr sprießen wieder die Prognosen, wie sich die Wirtschaft 2023 entwickeln wird. Nicht bloß sogenannte „Crash-Propheten“, sondern auch Banken und Forschungsinstitute veröffentlichen laufend Prognosen über Inflation, Wachstum oder Beschäftigung. Dem Laien mag es angesichts der Prognoseflut erscheinen, als ob sich die zukünftige Preisentwicklung tatsächlich voraussagen lässt – oder zumindest mit einer gewissen Fehlertoleranz.

Doch der Finanzexperte Marcos Pérez widerspricht dieser Ansicht. „Die Finanzmärkte sind zwangsläufig unberechenbar“, schreibt er in einem Fachaufsatz. Pérez hat Astrophysik studiert und anschließend jahrelang als Risikomanager in der Finanzbranche gearbeitet.

Eine sichere Prognose sei schon aus logischen Gründen „eine Chimäre", erklärt er. Gäbe es eine Methode, um zukünftige Preise zuverlässig vorauszusagen, würde diese rasch entdeckt und neutralisiert. Über gehebelte Finanzprodukte ließen sich hohe Gewinne selbst mit kleinsten Beträgen in kürzester Zeit einfahren.

Ich habe die AGBs gelesen und erkläre mich einverstanden. Ihre Informationen sind sicher. "Altersvorsorge neu gedacht" verpflichtet sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Prognosen sind meistens falsch

Das würde der Finanzbranche nicht verborgen bleiben, die aufgrund der hohen Gehälter über enorm viel Talent und Ressourcen verfüge, führt Pérez aus. Investoren würden ihre Handelsstrategien anpassen und die Arbitrage-Möglichkeit würde verschwinden.

Auch Studien bestätigen die Fehlerhaftigkeit von Prognosen. In einem OECD-Papier berichten die Autoren von einem „verbreiteten Versagen, Wirtschaftsabschwünge und ihr Ausmaß vorauszusagen“. Diese Schwierigkeiten seien über Prognostiker, Länder und längere Zeiträume hinweg festgestellt worden.

Track-Record unzuverlässig

Laut Philip Tetlock sind politische und wirtschaftliche Experten schlechte Prognostiker. Der US-Psychologe untersuchte über 80.000 Prognosen von Journalisten, Historikern, Diplomaten, Ökonomen und anderen Experten aus den Bereichen Politik und Wirtschaft. Das Ergebnis: Die Experten schafften es kaum bis gar nicht, bessere Prognosen aufzustellen als Laien wie etwa Taxifahrer.

Auch die Erfolgsbilanz ist kein zuverlässiges Signal. Laut Untersuchungen schaffen es 80 bis 90 Prozent der Fondsmanager nicht, eine Benchmark über Zehn-Jahreszeiträume zu schlagen. Doch selbst die wenigen erfolgreichen Vermögensverwalter wechseln ständig und fallen in der Regel wieder hinter den Index zurück.

Effizienzmarkthypothese unzureichend

Laut Marcos Pérez greift diese Erklärung – auch als Effizienzmarkt-Hypothese bekannt – aber zu kurz. Eine neue Information könne von den Marktteilnehmern verschieden bewertet werden, schreibt er. „Der Schlüsselfaktor ist daher nicht die Neuheit, sondern die Entscheidungen, die die Teilnehmer treffen, basierend darauf, wie sie die Auswirkungen interpretieren, die die neuen Informationen haben können.“

Eine korrekte Prognose müsse nicht bloß die Neuigkeit an sich antizipieren. Sie müsse vorwegnehmen, wie die Anleger eine Information interpretieren und welche Interpretation die Kurse am meisten beeinflusse. „Daher garantiert selbst das Vorhandensein der Informationen, bevor sie dem Rest des Marktes bekannt sind, keinen langfristigen Vorteil“, erklärt Pérez.

Mustervoraussagen möglich

Laut dem Ökonomen Friedrich August von Hayek sind – wenn überhaupt – bloß sehr allgemeine „Mustervorhersagen“ möglich, wenn es sich um wirtschaftliche Phänomene handelt. Laut Hayek lässt sich nicht voraussagen, um wie viel oder wann ein Preis steigen wird.

Allenfalls lasse sich ein Trend für steigende oder fallende Preise ableiten, also ein sehr allgemeines Muster. Doch selbst diese Prognose unterliege Zukunftsannahmen, die sich als falsch erweisen könnten.

Gleichgewichtete Asset Allocation

Das änderte sich in den 1920er-Jahren mit der Heisenbergschen Unschärferelation. Von nun an galt bloß noch eine Kombination von Geschwindigkeit und Position als vorhersagbar, führt Hawking aus. „Nun könnte selbst diese begrenzte Vorhersagbarkeit verloren gehen, wenn man Schwarze Löcher in die Überlegungen einbezieht.“

Laut Hawking ist in der Praxis die Fähigkeit zur Prognose „erheblich eingeschränkt“. Physikalische Gleichungen würden rasch sehr komplex und tendierten zum Chaos. Bereits eine winzige Störung an einem Ort könne weitreichende Veränderungen anderswo auslösen.

Marcos Pérez rät aufgrund der Unsicherheit der Zukunft zu prognosefreiem Investieren über ETFs. Anleger sollten das Portfolio gegen jedes denkbare Zukunftsszenario wappnen. Weil sich bestimmten Zukunftsszenarien wie etwa hoher Inflation keine Eintrittswahrscheinlichkeit zuordnen lasse, favorisiert Pérez gleichgewichtete Portfolios wie etwa die Drei-Speichen-Regel (je ein Drittel Gold, Immobilien und Aktien) oder das Fugger-Portfolio (je ein Viertel Gold, langfristige Staatsanleihen, Aktien und Immobilien).