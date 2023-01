Lesezeit: 6 min

Die einen spekulieren auf Kurseinbrüche, um günstig nachzukaufen. Die anderen betrachten Crashs als Gefahr. Wer hat Recht?

Deutsche Privatanleger fürchten sich vor Crashs, wie eine Umfrage von JPMorgan im vergangenen Jahr ergab. 15 Prozent nannten als größte Sorge, der Wert ihrer Investments könne durch Volatilität vernichtet werden.

Der Honorarberater Andree de Boer sieht Crashs indes gelassen. „Für langfristige Anleger sind Crashs eine Chance“, erklärt er auf ANG-Anfrage. Rendite sei nämlich eine Risikoprämie für die Vermögensanlage in schwankungsintensive Wertpapiere.

„Diese Prämie kann ohne Schwankungen nicht eingefahren werden", führt de Boer aus. Bloß für kurzfristige Anleger könnten Kursverluste zu einem Risiko werden.

Für einen Crash beten

Der US-Finanzwissenschaftler William Bernstein meinte einst sogar, junge Anleger um die 20, die gerade mit dem Sparen begonnen hätten, sollten für einen Crash beten.

Grund dafür ist das sogenannte Risiko der Renditenreihenfolge. Aus finanzmathematischer Sicht ist es von Vorteil, wenn die schlechten Börsenjahre zu Beginn des Vermögensaufbaus kommen und die fetten Jahre zum Schluss.

Deep Risk als wahre Gefahr

Ein Shallow Risk erscheine anfangs womöglich spektakulär und schwerwiegend, sei aber nicht von Dauer und oberflächlich, schreibt er in seinem Buch „Einfach genial entscheiden im Falle einer Finanzkrise“.

Ein typisches Beispiel seien Aktiencrashs. Die Kurse erholten sich meist nach einer Weile wieder. „Alles, was von ihnen übrig bleibt, sind ein paar Dellen im Chart“, erklärt Walz.

Die Wahrheit über die Weltwirtschaftskrise

Laut dem Vermögensberater Gerd Kommer sind Crashs gar nicht so schlimm, wie viele meinen. Selbst die Weltwirtschaftskrise – die Mutter aller Crashs – sei glimpflicher verlaufen, als häufig dargestellt. Weder sei der US-Aktienmarkt um knapp 90 Prozent eingebrochen, noch habe es 25 Jahre lang gedauert, bis der Markt die Verluste wieder wettgemacht habe.

Die Zahl von 90 Prozent berücksichtige nämlich nicht die hohen Dividenden und die starke Deflation der damaligen Zeit. Rechne man beides ein, sei der Dow-Jones-Index bloß um 79 Prozent gefallen, schreibt Kommer in einem Blogbeitrag.

Buy and Hold

Der Honorarberater de Boer rät deswegen dazu, Crashs auszusitzen. Wenn es um Crashs gehe, beobachte er bei seinen Kunden am häufigsten den Irrglauben, dass gehandelt werden müsse.

Aber tatsächlich komme es darauf an, die Disziplin zu haben, an der vorher erarbeiteten Anlagestrategie festzuhalten, erklärt de Boer. „Eine gute Anlagestrategie berücksichtigt bereits im Vorfeld, dass es zu Crashes kommen wird ohne zu prognostizieren, wann das der Fall ist.“

Zukunft ist ungewiss

„Eine Investitionsreserve macht dann Sinn, wenn klare Kriterien für die Investition gesetzt sind (etwa 20 Prozent unter dem letzten Höchststand)“, erklärt der Honorarberater. „Eine Investitionsreserve ist aber auch immer eine Wette auf 'genug' Crashs, da sie in normalen Phasen keine Rendite erwirtschaftet.“

Sie bringe also sogenannte Opportunitätskosten mit sich, fügt de Boer hinzu. Denn Investitonsreserven werden üblicherweise in Form von Bankeinlagen oder kurzlaufenden Staatsanleihen hoher Bonität gehalten. Diese Anlagen erzielen wenig Rendite im Vergleich zu Aktien.

Prognosen sind meistens falsch

Außerdem ist nicht garantiert, dass der Crash-Spekulant den Tiefpunkt der Kurse trifft. Kauft er erst, nachdem die Erholung eingesetzt hat, entgeht ihm Rendite. Dazu kommt, dass die Inflation die Investitionsreserve entwertet.

Auch Studien und logische Überlegungen zeigen auf, dass sich die zukünftige Entwicklung der Finanzmärkte nicht voraussagen lässt. Etwa ist die Rendite von Privatanlegern laut Forschern der Universität Frankfurt umso geringer, je mehr Handelstransaktionen sie tätigen.

Auch professionelle Fondsmanager bleiben in Crashs und Rezessionen hinter Vergleichsindizes zurück. In einer Untersuchung der Universität Sankt Gallen schnitten sie in Rezessionen um 0,4 Prozent pro Monat schlechter ab als eine Benchmark. Die Forscher untersuchten Wirtschaftsabschwünge in 16 Ländern zwischen 1980 und 2010.