Eine Vermögensabgabe findet aktuell viele Anhänger. Ein Experte erklärt im ANG-Gespräch, was der beste Vermögensschutz gegen staatliche Enteignung ist.

Die deutschen Staatsschulden steigen in diesem Jahr so kräftig wie noch nie – und das trotz Rekord-Steuereinnahmen und einem Steuer- und Abgabenniveau, das so hoch ist wie noch nie. Die Forderungen nach einer Vermögensabgabe reißen dennoch nicht ab – etwa von der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, dem Verdi-Chef Frank Werneke und der Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt.

Auch der Bundestag verhandelte am 10. November einen Antrag der Linken, Multimillionäre und Milliardäre zu enteignen. Der Vorstoß fand im Plenum viel Zustimmung, auch wenn nur 36 von 649 Abgeordneten schlussendlich dafür stimmten. Etwa sagte ein SPD-Redner, er habe „Respekt für diesen Antrag“. Jedoch erlaube der Koalitionsvertrag keine Vermögensteuer oder Vermögensabgabe. Eine Grünen-Abgeordnete forderte, das Thema müsse aus einer Tabuecke in eine Gestaltungsecke gebracht werden.

Familienstiftung im Ausland

Etwa könnten Privatleute eine Familienstiftung im Ausland gründen. „Diese sollte dann aber auch kein inländisches Vermögen haben, da dieses dann gegebenenfalls wieder steuerpflichtig werden würde“, erklärt der Steuerberater, der vor allem Auswanderer berät. Anerkannt seien einzig Stiftungen aus EU-Ländern sowie Norwegen, Island und Liechtenstein, bei denen die Stiftung nicht widerruflich sei. Deshalb sollte der Schritt gut überlegt sein, weil er sich später nicht revidieren lasse.

Greenawalt rät zum Standort Liechtenstein, weil dort die Stiftung nahezu steuerfrei sei. Laut Experten lohnt sich eine Liechtensteiner Stiftung gleichwohl erst ab einem Vermögen von zwei bis drei Millionen Euro, weil die laufenden Kosten relativ hoch sind.

Goodbye Deutschland

Laut Tim Greenawalt kann zudem eine Auswanderung schützen. „Anders als etwa in den USA gibt es in Deutschland derzeit keine Besteuerung nach der Staatsbürgerschaft“, erklärt er und fügt hinzu: „Auch wenn diese in letzter Zeit öfter diskutiert wird, würde die Einführung unter anderem voraussetzen, dass die bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen angepasst werden. Das ist nicht ausgeschlossen, braucht aber einiges an Vorbereitung.“

Der Staat könnte aber weiter ein Besteuerungsrecht haben, etwa über eine beschränkte Steuerpflicht oder über die überdachte Besteuerung mit der Schweiz. Das gelte vor allem, wenn noch bestimmte wirtschaftliche oder persönliche Verbindungen nach Deutschland bestünden. „Bei korrekter Planung lassen sich hier aber die wichtigsten Fallstricke vermeiden“, sagt Greenawalt.

Eigentümerschaft diversifizieren

Eine weitere Lösung kann eine Erbschaft oder eine Schenkung sein. Wer etwas abgibt, hat selbst weniger Vermögen und fällt womöglich unter einen Freibetrag. Etwa sieht der Grünen-Gesetzentwurf Freibeträge von einer Million Euro pro Erwachsenem und 250.000 Euro pro Kind vor. Die Partei Die Linke spricht sich für einen Freibetrag von zwei Millionen Euro für Privatvermögen und fünf Millionen Euro für Betriebsvermögen aus.

Laut Tim Greenawalt kann ein Vorbehaltsnießbrauch sinnvoll sein. Dabei wird das Eigentum an einem Vermögenswert an einen Dritten übertragen, während der ursprüngliche Eigentümer den Vermögenswert weiter nutzen darf. Etwa könnte er weiter mietfrei bis ans Lebensende in einem Haus wohnen, das nun seinen Kindern gehört. Das senkt den Wert eines Vermögensgegenstandes, wodurch eine Privatperson unter einen Freibetrag fallen könnte.

Vorteil Betriebsvermögen

Greenawalt bezweifelt, ob bestimmte Vermögenswerte wie Edelmetalle oder Edelsteine ausgenommen sein könnten. „Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine mögliche Vermögensabgabe jedenfalls das Privatvermögen möglichst gleichmäßig belasten wird“, erklärt der Steuerberater. Das Bundesverfassungsgericht habe im Jahr 1995 die Vermögenssteuer gerade deswegen als grundgesetzwidrig eingestuft, weil Vermögensarten unterschiedlich bewertet worden seien.

Anders liege die Sache aber bei Betriebsvermögen. Reinvestitionen ins Unternehmen seien steuerlich privilegiert, weil sie Arbeitsplätze schaffen würden und nicht ohne Weiteres ins Ausland verlagert werden könnten. „Über Betriebsausgaben und Abschreibungen lassen sich so in der Regel stille Reserven schaffen, die zunächst von einer Besteuerung ausgenommen sind.“

Was nicht funktioniert

Nicht alle Strategien funktionieren indes tatsächlich. Etwa warnen die Vermögensberater Gerd Kommer und Olaf Gierhake im Buch „Vermögen souverän schützen“ vor einem Konto oder einem Depot im Ausland. Allein schon wegen des Informationsaustausches zwischen vielen Ländern wüssten die Finanzbehörden meist Bescheid. Wer die Vermögenswerte dennoch verheimliche, mache sich der Steuerhinterziehung schuldig.

Gleiches gilt etwa für Edelmetalle und Edelsteine. Zwar können Anleger in der Schweiz Gold bis zu einem Betrag von 15.000 Schweizer Franken anonym kaufen. Aber wer das Gold in Deutschland wieder verkaufen will, muss sich ausweisen. Wer also sein Gold verheimlicht, würde nicht bloß in die Illegalität flüchten, sondern müsste möglicherweise einen Abschlag auf dem Schwarzmarkt in Kauf nehmen.

Humankapital als Schutz

Greenawalt sieht den besten Vermögensschutz im Wissen und Können. „Den Kopf kann man nicht besteuern“, erklärt er. Wer eine Fähigkeit beherrsche, die gefragt sei, werde diese überall gewinnbringend einsetzen können. Wenn man die Fähigkeit in eine unternehmerische Existenz ummünze und sich den Ort mit den besten Voraussetzungen suche, habe man bessere Karten, als wenn man sich auf einen Kunden oder Arbeitgeber festlege.

Insgesamt besitzen die Deutschen Immobilienvermögen von über acht Billionen Euro. Dazu kommen laut Bundesbank Geldvermögen von über sieben Billionen Euro, etwa Anteile an Investmentfonds, Aktien, Kontoguthaben und Bargeld.

Laut dem linken Forschungsinstitut DIW würde eine Vermögensabgabe von 10 Prozent 230 Milliarden Euro einbringen. So würden die deutschen Staatsschulden mit einem Schlag um 10 Prozent gesenkt. Die Ökonomen nehmen dabei einen Freibetrag von 250.000 Euro an. So würden bloß 8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung enteignet.